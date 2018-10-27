كورة olline - مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وكارديف سيتي اليوم |بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن الدوري الانجليزي 

وشارك فابينيو بالكاد مع ليفربول هذا الموسم حيث فضل كلوب منح لاعبه البرازيلي الوقت الكافي للتأقلم مع زملائه الجدد وطريقة لعب الفريق.





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التشكيل المتوقع: من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

