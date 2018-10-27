كورة olline - مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وكارديف سيتي اليوم |بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن الدوري الانجليزي
السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:09 م
كورة olline - مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وكارديف سيتي اليوم |بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن الدوري الانجليزي
وشارك
فابينيو بالكاد مع ليفربول هذا الموسم حيث فضل كلوب منح لاعبه البرازيلي الوقت
الكافي للتأقلم مع زملائه الجدد وطريقة لعب الفريق.
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل
الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة
الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
وشارك
فابينيو بالكاد مع ليفربول هذا الموسم حيث فضل كلوب منح لاعبه البرازيلي الوقت
الكافي للتأقلم مع زملائه الجدد وطريقة لعب الفريق.
كورة olline - مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وكارديف سيتي اليوم |بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن الدوري الانجليزي
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل
الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة
الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
كورة olline - مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وكارديف سيتي اليوم |بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي الآن الدوري الانجليزي
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