مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي LIVE))| بث مباشر مباراة ليفربول ضد كارديف (بدون تقطيع)| الدوري الانجليزي (مباشر)





يبحث فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن استعادة صدارة الدوري الانجليزي (البريميرليج) من مانشستر سيتي، وذلك عندما يلتقي مع كارديف سيتي، في الرابعة مساء السبت الموافق 27 – 10 -2018، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي موسم (2018-2019).





مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي LIVE))| بث مباشر مباراة ليفربول ضد كارديف (بدون تقطيع)| الدوري الانجليزي (مباشر)

ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي:

يحتل ليفربول بقيادة محمد صلاح المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يتواجد كارديف سيتي في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 5 نقاط.





مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي LIVE))| بث مباشر مباراة ليفربول ضد كارديف (بدون تقطيع)| الدوري الانجليزي (مباشر)

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مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي LIVE))| بث مباشر مباراة ليفربول ضد كارديف (بدون تقطيع)| الدوري الانجليزي (مباشر)





تاريخ مواجهات الفريقين:

تقابل الفريقين في 31 مباراة، فاز كارديف سيتي في 17 مباراة مقابل 11 انتصار فقط لليفربول وتعادل الفريقين في 3 مباريات وسجل لاعبو الريدز 49 هدف واستقبلت شباكه 60 هدفًا، وانتهت اخر مواجهة بين الفريقين كاسح لليفربول بنتيجة 6-3 في آخر مواسم كارديف في الدوري الانجليزي منذ 4 سنوات.





مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي LIVE))| بث مباشر مباراة ليفربول ضد كارديف (بدون تقطيع)| الدوري الانجليزي (مباشر)

موعد مباراة ليفربول VS كارديف سيتي:

اليوم: السبت 27 أكتوبر 2018

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 16:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 17:00 مساءًا بتوقيت السعودية

الساعة: 15:00 مساءًا بتوقيت الجزائر

الساعة: 15:00 مساءًا بتوقيت تونس

الساعة: 14:00 مساءًا بتوقيت المغرب.





مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي LIVE))| بث مباشر مباراة ليفربول ضد كارديف (بدون تقطيع)| الدوري الانجليزي (مباشر)

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التشكيلة المتوقعة للفريقين:

(ليفربول) .. حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

(كارديف سيتي) .. حراسة المرمي: نيل إثيريدج، الدفاع: جو بينيت - سول بامبا - سين موريسون - برونو إكويل، الوسط: جوش ميرفي - جو رالز - هاري آرتر - أرون جونارسون، الهجوم: فيكتور كاماراسا بوبي ريد

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