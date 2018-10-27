كول كورة - محمد صلاح بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر
السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:04 م
كول كورة - محمد صلاح بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر
وقال
المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “كيتا وهندرسون لن يشاركا في مباراة
الغد بالتأكيد، كلاهما يتعافى بشكل جيد لكنهما ليسا جاهزين بعد، باقي التشكيلة
متاحة وجاهزة للمشاركة”.
وقدم الدولي البرازيلي أداء جيدًا ويتوقع كلوب أن يواصل لاعبه الجديد التطور.
وقال
المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “كيتا وهندرسون لن يشاركا في مباراة
الغد بالتأكيد، كلاهما يتعافى بشكل جيد لكنهما ليسا جاهزين بعد، باقي التشكيلة
متاحة وجاهزة للمشاركة”.
كول كورة - محمد صلاح بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر
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