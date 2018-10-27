كول كورة - محمد صلاح  بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر

وقدم الدولي البرازيلي أداء جيدًا ويتوقع كلوب أن يواصل لاعبه الجديد التطور.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “كيتا وهندرسون لن يشاركا في مباراة الغد بالتأكيد، كلاهما يتعافى بشكل جيد لكنهما ليسا جاهزين بعد، باقي التشكيلة متاحة وجاهزة للمشاركة”.

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