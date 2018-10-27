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عاجل.. "المهن التمثيلية": "الفنان أحمد السيد حالته مستقرة ويتماثل للشفاء"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:56 م
عاجل.. المهن التمثيلية: الفنان أحمد السيد حالته مستقرة ويتماثل للشفاء
الفنان أحمد السيد
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صلاح حسن
 
أصدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الفنان دكتور أشرف زكي، بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن الحالة الصحية للفنان أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي الذي أصيب بوعكة صحية مؤخرًا، وجاء في البيان: "الأستاذ الفنان أحمد السيد الحالة مستقرة ويتماثل للشفاء ورجاء كل الرجاء عدم الاجتهاد في الأمور الطبية وتركها للأطباء لان ذلك أحدث بلبلة كبيره لأبنائه".

وتابع البيان: "تهيب النقابة من كل الزملاء والزميلات وكل الأصدقاء عدم النشر عن الحالة فقط الدعاء بالشفاء
وربنا يعفو عنا وعنكم جميعا ويشفيه يارب".

ومن المعروف أن الفنان أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي، تعرض لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها لمستشفى النهار بمدينة نصر.

وقال الفنان سامي مغاوري وكيل نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية إن الحالة الصحية للفنان أحمد السيد مستقرة، وسوف يتم نقله لمستشفى وادي النيل، وسيشرف على الحالة دكتور محمود المتيني.

وأكد "مغاوري" أن الحالة ليست مضاعفات لعملية المرارة كما أشيع، ولكنه تعرض لغيبوبة كبدية أول أمس، وحرص نقيب الممثلين على التواصل مع الحالة فور نقلها المستشفى.

يُذكر أن أحمد السيد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة كمساعد مخرج، كما عمل كمساعد إنتاج في بعض الأعمال السينمائية، ويعتبر آخر أعماله كمنتج فني مسلسل "بين عالمين".
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