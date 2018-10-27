عاجل.. "المهن التمثيلية": "الفنان أحمد السيد حالته مستقرة ويتماثل للشفاء"

أصدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الفنان دكتور أشرف زكي، بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن الحالة الصحية للفنان أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي الذي أصيب بوعكة صحية مؤخرًا، وجاء في البيان: "الأستاذ الفنان أحمد السيد الحالة مستقرة ويتماثل للشفاء ورجاء كل الرجاء عدم الاجتهاد في الأمور الطبية وتركها للأطباء لان ذلك أحدث بلبلة كبيره لأبنائه".





وتابع البيان: "تهيب النقابة من كل الزملاء والزميلات وكل الأصدقاء عدم النشر عن الحالة فقط الدعاء بالشفاء

وربنا يعفو عنا وعنكم جميعا ويشفيه يارب".



