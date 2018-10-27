كورة ستار - مشاهدة مباراة ليفربول (liverpool) بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول وكارديف سيتي kora star live جودة HD

ونشر الموقع الرسمى للريدز تقريرا يؤكد سعى ليفربول لتمديد سلسلة عدم الخسارة ومن المنتظر أن يتولى الثلاثى محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانى قيادة هجوم ليفربول فى مباراة اليوم، كما ينتظر أن يتواجد الثنائى جيمس ميلنر وأدم لالانا فى التشكيلة الأساسية لـ"الريدز" أمام كارديف سيتى.





ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف، والذى يحل ضيفاً على توتنهام بملعب "ويمبلى" بعد غد الاثنين، فى حين يملك كارديف سيتى 5 نقاط فى المركز الـ17



