كورة ستار - مشاهدة مباراة ليفربول (liverpool) بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول وكارديف سيتي kora star live جودة HD

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السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:02 م
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة المتوقعة لفريقى ليفربول وكارديف سيتى، فى المباراة التى تجمعهما فى الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ونشر الموقع الرسمى للريدز تقريرا يؤكد سعى ليفربول لتمديد سلسلة عدم الخسارة ومن المنتظر أن يتولى الثلاثى محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانى قيادة هجوم ليفربول فى مباراة اليوم، كما ينتظر أن يتواجد الثنائى جيمس ميلنر وأدم لالانا فى التشكيلة الأساسية لـ"الريدز" أمام كارديف سيتى.
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف، والذى يحل ضيفاً على توتنهام بملعب "ويمبلى" بعد غد الاثنين، فى حين يملك كارديف سيتى 5 نقاط فى المركز الـ17
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