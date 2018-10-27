الزمالك يدرس ضم حسام حسن ومهاجم أجنبي

يدرس مسئولو الزمالك ضم مهاجمين إلى الفريق في ميركاتو الشتاء على أن يكون أحدهما حسام حسن مهاجم فريق سموحة مع ضم مهاجم أجنبي آخر، وذلك لصعوبة التعاقد مع اثنين أفارقة لإرتفاع التكلفة المالية.





ووافق السويسري جروس المدير الفني للفريق على التعاقد مع حسام حسن بعد مشاهدة بعض المباريات له وأثنى على مستواه ووافق على التعاقد معه.





ويعاني الزمالك من نقص عددي في خط الهجوم بسبب وجود الكونغولي كابونجو كاسونجو فقط بالإضافة إلى عمر السعيد لكن الأخير لم يثبت نفسه مع الفريق حتى الآن ولازال يواجه بعض الإنتقادات.





ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.



