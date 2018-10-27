إيرادات ليبيا من النفط والغاز تنخفض 445 مليون دولار في أغسطس





قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت 445 مليون دولار لتصل إلى 1.57 مليار دولار في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.





وعزت الشركة في بيان الانخفاض إلى إعلان القوة القاهرة في منطقة الهلال النفطي بعدما أدى القتال إلى إغلاق ميناءي السدر ورأس لانوف لتصدير النفط في يونيو حزيران.





وقالت الشركة إن الإنتاج تأثر أيضا بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة.





وأضافت الشركة أن إيرادات سبتمبر أيلول ستعود "إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الإنتاج المستهدفة"، دون أن تقدم رقما للإيرادات.





كان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قال لرويترز يوم الأربعاء إن بلاده تنتج ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا من الخام.





ووفقا لتقديرات رويترز، ما زالت مستويات الإنتاج الحالية دون معدلات إنتاج البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الحرب الأهلية، والتي كانت تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.



