ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيرادات ليبيا من النفط والغاز تنخفض 445 مليون دولار في أغسطس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:58 م
إيرادات ليبيا من النفط والغاز تنخفض 445 مليون دولار في أغسطس
طباعة
 

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت 445 مليون دولار لتصل إلى 1.57 مليار دولار في أغسطس  مقارنة بالشهر السابق.

وعزت الشركة في بيان الانخفاض إلى إعلان القوة القاهرة في منطقة الهلال النفطي بعدما أدى القتال إلى إغلاق ميناءي السدر ورأس لانوف لتصدير النفط في يونيو حزيران.

وقالت الشركة إن الإنتاج تأثر أيضا بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة.

وأضافت الشركة أن إيرادات سبتمبر أيلول ستعود "إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الإنتاج المستهدفة"، دون أن تقدم رقما للإيرادات.

كان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قال لرويترز يوم الأربعاء إن بلاده تنتج ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا من الخام.

ووفقا لتقديرات رويترز، ما زالت مستويات الإنتاج الحالية دون معدلات إنتاج البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الحرب الأهلية، والتي كانت تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

لكن الإنتاج عند أعلى مستوى منذ منتصف عام 2013.
المزيد عن: ايرادات النفط الاقتصاد الأسعار اليوم اسعار النفط في السودان اخبار النفط اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 2:20:13 PM