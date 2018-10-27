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رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:56 م
رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن
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رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن

وغاب اللاعبان عن الفوز 4-صفر على رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي منح خلالها المدرب يورغن كلوب بداية نادرة للوافد الجديد فابينيو.


رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن

موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .


رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن
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