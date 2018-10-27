رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن

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وغاب
اللاعبان عن الفوز 4-صفر على رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء
الماضي، وهي المباراة التي منح خلالها المدرب يورغن كلوب بداية نادرة للوافد
الجديد فابينيو.
موعد المباراة :
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:00 مساءاً بتوقيت العراق .
4:00 مساءاً بتوقيت السودان .
5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:00 مساءاً بتوقيت تونس .
3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:00 مساءاً بتوقيت قطر.
2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .