رابط كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي الآن | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وكارديف سيتي الآن

وغاب اللاعبان عن الفوز 4-صفر على رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي منح خلالها المدرب يورغن كلوب بداية نادرة للوافد الجديد فابينيو.





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موعد المباراة : 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 4:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 5:00 مساءاً بتوقيت العراق . 4:00 مساءاً بتوقيت السودان . 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 3:00 مساءاً بتوقيت تونس . 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 5:00 مساءاً بتوقيت قطر. 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

