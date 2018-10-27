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بوتين يجري مباحثات مع أردوغان في إسطنبول قبيل انعقاد القمة الرباعية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:59 م
بوتين يجري مباحثات مع أردوغان في إسطنبول قبيل انعقاد القمة الرباعية
أردوغان وبوتين
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وكالات
 
التقى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم السبت في إسطنبول، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل القمة الرباعية حول سوريا.

ووصل بوتين إلى إسطنبول، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في القمة الرباعية، حول الأزمة السورية.


​وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت،القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.

المزيد عن: قبيل القمة الرباعية سوريا تشكيل لجنة الدستور بوتين القنمة الرباعية أردوغان
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