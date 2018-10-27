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لايف الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | أون لاين | كورة ستار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:59 م
لايف الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | أون لاين | كورة ستار
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يدخل ليفربول فى مواجهة كارديف سيتى اليوم متسلحا بالعديد من الأرقام القياسية التى تدعم تفوقه على المنافس القادم من ويلز.

ونشر الموقع الرسمى للريدز تقريرا يؤكد سعى ليفربول لتمديد سلسلة عدم الخسارة على آنفيلد فى الدورى الإنجليزى إلى 26 مباراة، على أمل الوصول للسلسلة الأفضل فى تاريخ النادى، التى بلغت 31 مباراة منذ أغسطس 2009.

وسجل سجل الريدز 16 هدفا بزيادة هدفين، وتلقوا 13 هدفا أقل بثلاثة أهداف، عن نفس المرحلة فى الموسم الماضى، وهو ما يؤكد تطور ليفربول عن الموسم الماضى.

ويعد تسجيل 16 هدفا وتلقى 13 هدفا فى 9 جولات من الدورى الإنجليزى حتى الآن، هو الأكثر والأقل فى تاريخ الفريق بالدورى.

وبجانب أرقام الفريق ككل فإن الثلاثى الهجومى (فيرمينو ومانى وصلاح)، سجل 15 هدفاً فى أول 13 مباراة هذا الموسم. وهو أكثر مما سجله الثلاثى فى نفس المرحلة من الموسم الماضى، حيث اكتفوا بالتسجيل 13 مرة.

ومن أصل 15 مباراة بين الفريقين فى الدورى والكأس على ملعب آنفيلد، لم يكن هناك أى تعادل.

وعن محمد صلاح الذي أحرز هدفه رقم 50 مع الريدز كأسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم فى تاريخ النادى، فنجح الفرعون فى تسجيل 32 هدفا فى آخر 34 ظهور له على ملعب آنفيلد.

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