ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي جهاز تعمير سيناء لفرع السويس سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف الطريق الدائري الذي يربط بين طريق السويس الاسماعيلية وطريق مصر السويس القديم بمنطقة العوائد.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس باعداد تقريرعن الاعمال وعقد اجتماع عاجل بمسئولي الجهاز والشركة المنفذة بالسويس لانجاز الأعمال، جاء ذلك اثناء تفقد المحافظ لاعمال الرصف للطريق.
صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)
صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)
صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)
صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 2:20:13 PM