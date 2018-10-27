صقر يشدد علي الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالسويس (صور)

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي جهاز تعمير سيناء لفرع السويس سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف الطريق الدائري الذي يربط بين طريق السويس الاسماعيلية وطريق مصر السويس القديم بمنطقة العوائد.



وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس باعداد تقريرعن الاعمال وعقد اجتماع عاجل بمسئولي الجهاز والشركة المنفذة بالسويس لانجاز الأعمال، جاء ذلك اثناء تفقد المحافظ لاعمال الرصف للطريق.