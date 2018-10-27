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البحرية المغربية تنقذ 308 مهاجرين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:56 م
البحرية المغربية تنقذ 308 مهاجرين
البحرية المغربية - أرشيفية
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وكالات
 
أنقذت البحرية المغربية 308 مهاجرين بينهم 187 يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن 16 مركباً مطاطياً "واجهتها صعوبات" في سواحل المملكة المتوسطية والأطلسية شمالاً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية فجر السبت.

وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور عمر ناجي، إن "جثتي مهاجرين مغربيين لفظهما البحر نقلتا إلى مستشفى هذه المدينة الخميس".

لكن مصدراً من السلطات المحلية أكد "عدم تسجيل أية وفاة"، على إثر عمليات الإنقاذ التي جرت ليل الخميس الجمعة ونهار الجمعة.

ويحاول مزيد من المغاربة مغادرة بلادهم للوصول إلى أوروبا، عبر البحر أو بتسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل المغرب عن منطقتي سبتة ومليلة الإسبانيتين.

ووصل أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية السنة، منهم أكثر من 38 ألفاً عبر طريق البحر، بينما لقي 362 حتفهم غرقاً أو اعتبروا مفقودين، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد السلطات المغربية أنها أحبطت 54 ألف محاولة للعبور نحو إسبانيا ما بين يناير وأغسطس .
المزيد عن: انقاذ مهاجرين المغرب البحرية المغربية 308 مهاجرين
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