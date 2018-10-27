تبدو الفرصة سانحة أمام النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول، للدخول بقوة فى صراع المنافسة على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي لايف مباشر اليوم 27-10-2018 في الدوري الانجليزي 2019 | لايف

ويلتقي ليفربول مع كارديف سيتى فى الرابعة عصر السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





ويتصدر إيدين هازارد نجم تشيلسي قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 7 أهداف، فيما سجل محمد صلاح 4 أهداف.

ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي لايف مباشر اليوم 27-10-2018 في الدوري الانجليزي 2019 | لايف

ويمتلك كارديف سيتى ثانى أسوأ خط دفاع بين أندية الدورى الإنجليزى بعدما اهتزت شباكه 19 مرة.





محمد صلاح سيكون مطالباً باستثمار تواضع خط دفاع كارديف سيتى لمواصلة تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للدفاع عن لقبه.





ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بعدما سجل 3 أهداف فى آخر مباراتين بواقع هدف فى الجولة الماضية أمام هدرسفيلد تاون، و"هدفين" فى شباك النجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى أبطال أوروبا ليرفع رصيده من الأهداف إلى 50 مع "الريدز" منذ بداية الموسم الماضي.

ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي لايف مباشر اليوم 27-10-2018 في الدوري الانجليزي 2019 | لايف



