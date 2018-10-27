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النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ بأقل من المتوقع في الربع الثالث

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:48 م
النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ بأقل من المتوقع في الربع الثالث
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تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، حيث بدد إنفاق المستهلكين الذي بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات وزيادة الاستثمارات في المخزونات بعضا من أثر انخفاض صادرات فول الصويا الناتج عن الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة - في أول تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام - إن الناتج زاد بمعدل سنوي بلغ 3.5% بدعم أيضا من إنفاق حكومي قوي.

وبينما يمثل هذا تباطؤا بالمقارنة مع وتيرة النمو في الربع الثاني، والتي بلغت 4.2%، فإنه ما زال يفوق توقعات نمو الاقتصاد التي حددها خبراء الاقتصاد عند 2%.

والنمو الاقتصادي، وهو في عامه التاسع في الوقت الحالي، ثاني أطول نمو على الإطلاق. 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في الربع الثالث.
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