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الأهلي يفاوض نجما أهم من "كينو"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:50 م
الأهلي يفاوض نجما أهم من كينو
كينو
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الفجر الرياضي
 
جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويرى كارتيرون أن صفقة محمود متولي أهم لديه من البرازيلي كينو نجم بيراميدز الذي يأتي في المرتبة الثانية لأولوياته بعد متولي.

وتمسك كارتيرون بضم نجم الإسماعيلي لأنه سيعالج مشاكل عديدة للأهلي لأنه جوكر يجيد في مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع وهما المركزان اللذان يحتاجان للتدعيم بقوة.

وأبدى كارتيرون موافقته على ضم كينو لأنه أفضل لاعبي الدوري المصري مهارة لكنه اشترط متولي ضمن الصفقات.

وكان الأهلي قد عرض 15 مليون جنيه وباسم علي وعمروجمال لضم محمود متولي من الإسماعيلي.

المزيد عن: نجم بيراميدز محمود متولي كينو بيراميدز الاهلي الاسماعيلي اخبار الرياضة اليوم
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