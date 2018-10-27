الصندوق السيادي النرويجي يخطط لزيادة استثماراته في السعودية إلى المثلين









أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج، ينفا سلينجستاد أن الصندوق سيزيد استثماراته في السعودية إلى المثلين عندما تدرج المملكة على المؤشر المرجعي الخاص بالصندوق بعد أشهر قليلة من الآن.





ولدى الصندوق في الوقت الحالي أصول سعودية بقيمة تصل إلى 6.9 مليارات كرونة نرويجية (حوالي 824.82 مليون دولار).





ولم تؤثر التوترات التي أحاطت بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة على الاستثمارات.



