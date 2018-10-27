حبس متهمين 4 أيام لاتجارهما في المخدرات بمدينة بدر

أمرت نيابة بدر، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حبس متهمين بحيازة 110 جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبط رجال المباحث كل من "رامى.ا" 29 سنة عاطل، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم 19504 لسنة 2016 الجيزة "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2067 لسنة 2010 الجيزة "مخدرات" والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 29/11/2010، و"أحمد.ح" 27 سنة عاطل، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما "كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110 جرامات، مبلغ مالي 300 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.