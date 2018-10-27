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الليلة.. غادة رجب تحيي أمسية "صالون المحور" الثقافي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:48 م
الليلة.. غادة رجب تحيي أمسية صالون المحور الثقافي
غادة رجب
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الفجر الفنى
 

يقيم الدكتور حسن راتب، رئيس شبكة قنوات "المحور"، اليوم السبت، الأمسية الثقافية والفنية من صالون المحور الثقافي، التي تأتي تحت عنوان "في حب مصر.. الفن القوة الناعمة" في إطار الإعلام الجاد الذي يدعم قضايا مجتمعية، ويقوم بتكريم المبدعين في كافة المجالات.


وتحيي المطربة غادة رجب الأمسية، وتشدو بباقة من أروع أغنياتها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني زمن الفن الجميل.


وتقام الأمسية بحضور نجوم الدراما المصرية والعربية ومنهم يسرا وإلهام شاهين ورجاء الجداوي وهالة صدقي، بالإضافة إلى رجال الثقافة والفكر والأدب.

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