إيمليا كلارك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بباريس

بعد أيام من حضورها حفل افتتاحه بمهرجان نيويورك السينمائي للأفلام المستقلة، ظهرت النجمة إيمليا كلارك بإطلالة أنيقة في افتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد My Dinner with Herve بمدينة باريس.

ويعد هذا هو العمل السينمائي الأول لكلارك منذ انخراطها بالعمل بمسلسلها الناجح game of thrones، وبعد نجاحها بتجربتها السينمائية الأولى me before you.

وكانت إطلالة إيمليا من تصميمات ماركة "بالمين" الإيطالية التي سبق وأن صممت لها إطلالتها بحفل جوائز emmy.