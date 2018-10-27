ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيمليا كلارك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بباريس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:34 م
إيمليا كلارك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بباريس
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

بعد أيام من حضورها حفل افتتاحه بمهرجان نيويورك السينمائي للأفلام المستقلة، ظهرت النجمة إيمليا كلارك بإطلالة أنيقة في افتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد My Dinner with Herve بمدينة باريس.

 

ويعد هذا هو العمل السينمائي الأول لكلارك منذ انخراطها بالعمل بمسلسلها الناجح game of thrones، وبعد نجاحها بتجربتها السينمائية الأولى me before you.

 

وكانت إطلالة إيمليا من تصميمات ماركة "بالمين" الإيطالية التي سبق وأن صممت لها إطلالتها بحفل جوائز emmy.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
-
x
12:30
-
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 12:30:04 PM