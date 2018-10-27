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مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر في "البريميرليج" | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يلا شوت بدون تقطيع

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:31 م
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر في البريميرليج | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يلا شوت بدون تقطيع
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مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر في "البريميرليج" | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يلا شوت بدون تقطيع
يقدم "الفجر الرياضي" بثا مباشرا لمباراة ليفربول وضيفه كارديف سيتي، في الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.
وتذيع قناة "بي إن سبورت إتش دي 2"، المباراة على الهواء مباشرة، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، تحت قيادة الحكم ستيوارت أتويل.
ويدخل المدرب الألماني لليفربول، يورجن كلوب المباراة بقوته الضاربة متمثلة في الفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، من أجل انتزاع الثلاث نقاط، على أمل تعثر مان سيتي والقفز على صدارة الدوري الإنجليزي.
تشكيل ليفربول المتوقع:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون
خط الوسط: فينالدوم، شيردان شاكيري، جيمس ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر في "البريميرليج" | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يلا شوت بدون تقطيع
وكان الفرعون المصري محمد صلاح قاد الفريق للفوز على هيدرسفيلد في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، كما سجل ثنائية في اكتساح الريدز لفريق النجم الأحمر الصربي برباعية يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، ولم يتلق الفريق أي هزيمة خلال الجولات السابقة من "البريميرليج".
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر في "البريميرليج" | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يلا شوت بدون تقطيع
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