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محاضرة فيديو للاعبي "يد الأهلي" قبل نهائي إفريقيا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:31 م
محاضرة فيديو للاعبي يد الأهلي قبل نهائي إفريقيا
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علي نبوي
 
يعقد عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم في فندق الإقامة بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام محمد سليمان محلل الأداء بتسليم الجهاز الفني تقرير خاص للاستعانة به في تجهيز اللاعبين لمباراة النهائي التي تقام غدا الأحد مع فريق الزمالك.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في نصف نهائي البطولة.
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