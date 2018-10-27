تدريبات استشفائية ليد الأهلي استعدادا للزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، خضوع اللاعبين لتدريبات استشفاء للتخلص من الإجهاد عقب مباراة أمس أمام فريق المجمع البترولي الجزائري في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.





ويرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين لمباراة نهائي البطولة التي تقام غدا الأحد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد أن حقق الفريق الفوز في الجولات الماضية بالعلامة الكاملة.





ويخوض الفريق تدريبات متنوعة اليوم؛ من أجل وضع خطة المباراة التي سيؤدي بها الفريق غدا في النهائي.



