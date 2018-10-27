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البث المباشر لمباراة ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اون لاين | يلا شوت | لايف HD

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:26 م
البث المباشر لمباراة ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اون لاين | يلا شوت | لايف HD
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البث المباشر لمباراة ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اون لاين | يلا شوت | لايف HD
يستضيف نادى ليفربول، الذى يلعب له المصرى محمد صلاح، نظيره فريق كارديف سيتي، غدا السبت، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2018-2019.

ويدخل الريدز اللقاء محتلاً وصافة البريميرليج برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتى.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا، وستذاع عبر قناة بي ان سبورت 2، ويديرها تحكيميا ستيوارت أتويل.
البث المباشر لمباراة ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اون لاين | يلا شوت | لايف HD
وستكون هذه المباراة مهمة للريدز من أجل استعادة الانتصارات على ملعبه بالبريميرليج، خاصة أنه لم يحقق الفوز عليه منذ خمسة أسابيع.

كما تأمل كتيبة يورجن كلوب فى استعادة الصدارة مرة أخرى، على أمل تعثر مانشستر سيتي في مباراته الصعبة مع توتنهام، يوم الاثنين المقبل
البث المباشر لمباراة ليفربول - كارديف سيتي .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اون لاين | يلا شوت | لايف HD

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