قتلى وجرحى من الحوثيين بغارة للتحالف في البيضاء

سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، في غارات لطيران التحالف العربي بمحافظة البيضاء.





وقالت مصادر ميدانية لموقع "نيوزيمن" الإخباري، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارة جوية استهدفت بها تعزيزات لميليشيا الحوثي، في مديرية الملاجم شرقي المحافظة.





وأفادت المصادر أن الغارة طالت عربة تقل عدداً من عناصر الميليشيا بمنطقة ظهر البياض كانت في طريقها إلى جبهة الملاجم، وأسفرت عن مصرع من على متنها من المتمردين.



