مباريات نادي الفتح السعودي المقبلة بكأس دوري محمد بن سلمان حتى الجولة 15

نتابع توقيت وموعد مباريات نادي الفتح السعودي، وذلك في كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والملقب بكأس دوري محمد بن سلمان، ونادي الفتح هو نادي متعدد الرياضات في الإحساء وقد تأسس في عام 1958، ويلقب نادي الفتح بسفير الشرق، وقد فاز نادي الفتح بالدوري السعودي موسم 2013، ويمتلك النادي العديد من اللاعبين المميزين.





رؤساء النادي خلال التاريخ الماضي هم خالد عبد الوهاب وعبد الهادي المضحي، وعلي بن محمد آل محسن، وعبد الله عبد القادر، وهو من النوادي المميزة في المملكة، ونرصد توقيت مباريات نادي الفتح بالصور انفوجرافيك من الجولة الأولى وحتى الجولة الخامسة عشر.