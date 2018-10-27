في العارضة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بتاريخ 28/10/2018 في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بث مباشر)
السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:25 م
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بتاريخ 28/10/2018 في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بث مباشر)
ينتظر الملايين في مصر والوطن العربي موقعة ليفربول لمشاهدة النجم المصري العربي محمد صلاح، أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ووصيف دوري أبطال أوروبا مع فريقه الريدز، حيث بدأت شهية الفرعون المصري تعود لطبيعتها من جديد، ففي آخر لقائين للفريق سجل اللاعب 3 أهداف، بعدما كان سجل ثلاثة أهداف فقط في أول 8 جولات من البريميرليج.
ينتظر الملايين في مصر والوطن العربي موقعة ليفربول لمشاهدة النجم المصري العربي محمد صلاح، أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ووصيف دوري أبطال أوروبا مع فريقه الريدز، حيث بدأت شهية الفرعون المصري تعود لطبيعتها من جديد، ففي آخر لقائين للفريق سجل اللاعب 3 أهداف، بعدما كان سجل ثلاثة أهداف فقط في أول 8 جولات من البريميرليج.
محمد صلاح سجل هدف الفوز لكتيبة يورجن كلوب في الجولة الماضية على حساب هيديرسفيلد تاون، المحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، وأحرز هدفين في شباك النجم الأحمر الصربي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بتاريخ 28/10/2018 في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بث مباشر)
محمد صلاح يسعى لتحطيم كل الأرقام القياسية بقميص ليفربول
وكتبت صحيفة "ستار سبورت"، "محمد صلاح وأناقة الخميس.. صلاح يسابق لتحطيم الأرقام القياسية"، وتمكن اللاعب المصرى من تسجيل 50 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.
أما صحيفة "الجارديان" فوضعت صورة للنجم المصرى محمد صلاح على صدر غلافها الرئيسى وعنونت "ليفربول يكشرون عن أنيابهم الحمراء فى أنفيلد".
صحيفة "نليجراف سبورت" تحدثت أيضاً عن وصول محمد صلاح للهدف الـ 50 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية بعدما أحرز "هدفين" فى شباك النجم الأحمر الصربي.
جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم
الفوز لأصحاب الأرض في لقاء اليوم سيجعل الفريق يرتقي لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا ولو بشكل مؤقت، حيث سيرفع رصيده للنقطة السادسة والعشرين، في انتظار مباراة مانشستر سيتي في هذه الجولة فهو يمتلك حاليا 23 نقطة يعتلي بهم صدارة البطولة متفوقا بفارق الأهداف عن زملاء محمد صلاح.
وكان ليفربول حقق 7 انتصارات في البيريمير ليج حتى الآن، كانت أكبر نتيجة أمام وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في الأسبوع الأول، وتعادل في مواجهتين ولم يخسر في أي مباراة.
كارديف سيتي يعاني منذ انطلاق هذا الموسم، فبعد 9 جولات لم يحصد الفريق سوى 5 نقاط ولم يحقق الانتصار سوى في مباراة وحيدة ويحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية.
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح أساسيا، في المباراة التي تنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء (توقيت مكة المكرمة)، السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي، عبر بي إن سبورت اتش دي 2.
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