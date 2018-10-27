عاجل - السعودية | "مدني القصيم" تستعد لمواجهة أمطار فصل الشتاء

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أكملت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، استعدادها لدخول فصل الشتاء لهذا العام وما يصاحبه من أمطار متوقع هطولها على منطقة القصيم خلال الأيام القادمة، وفقًا للتوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.





ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخِّي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات أثناء هطول الأمطار، وما يصاحبها جريان للأودية والشعاب مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من خطر على الإنسان والممتلكات، وذلك لاحتوائها على الوحل والطين الذي يعوق حركة الإنسان والمركبات.





وشددت مديرية الدفاع المدني بالقصيم على أهمية الحذر والانتباه من قبل السائقين واتباع الإرشادات والتحذيرات التي يرسلها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التهاون في اتباعها، وبيّنت أن التوقف بأماكن آمنة على جانب الطريق والبقاء فيها هي الطريقة المثلى أثناء هطول الأمطار بغزارة للحماية من التغيرات المناخية المفاجئة.





من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، أنّ مديرية القصيم اتخذت كافة الاستعدادات لموسم الأمطار، من خلال تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة مخاطر السيول بعد تحديثها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سخرت كافة الإمكانيات والتجهيزات لمواجهة تلك المخاطر.





وأشار اللواء الصالح أنَّ متابعة أمير منطقة القصيم ونائبه تساهم في حل الكثير من العقبات، مشيدًا بالتنسيق والتعاون المستمر والمتواصل مع كافة الجهات الحكومية بالمنطقة.











