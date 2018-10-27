مباريات نادي الهلال السعودي المقبلة من الجولة الأولى إلى الجولة الخامسة عشر

نرصد عبر هذا التقرير، المباريات المقبلة لنادي الهلال السعودي، وذلك بكأس دوري محمد بن سلمان للموسم الجديد، وتأسس نادي الهلال في عام 1957 مقره بالرياض بالسعودية، ويعتبر النادي الأول بالمملكة من حيث عدد الفوز بالألقاب المحلية والعالمية.





فاز نادي الهلال ب58 لقب رسمي، منه 15 لقب للدوري السعودي، وعدد 13 لقب لكأس ولي العهد السعودي، وثمان ألقاب لكأس الملك وسبع ألقاب لكأس الاتحاد.





حصل الهلال السعودي على ستة جوائز بالإتحاد الآسيوي، منها لقبين لدوري أبطال آسيا وكأس السوبر لقبين، وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، ونرصد مواعيد مباريات الهلال من الجولة الأولى وحتى الجولة الخامسة عشر.