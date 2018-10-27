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أهلي٢٠٠٢ يواجه مصر للتأمين غدا في بطولة منطقة القاهرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:20 م
أهلي٢٠٠٢ يواجه مصر للتأمين غدا في بطولة منطقة القاهرة
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفه مصر للتأمين، غداً الأحد، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السادسة بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي يدخل المباراة وهو يمتلك في رصيده ١٥ نقطة يتربع بهم على بالصدارة، بالعلامة الكاملة، حيث احتسب له فوز اعتباري في الجولة الأولى على توشكى بنتيجة ٢ - صفر، بعد انسحاب الأخير، ثم فاز على قتَّة ١٢ - صفر، وعلى غرب غنيم ١٦ - صفر، وعلى الشبان المسلمين ١٢ - ١، وأخيراً على الساحل ١٣ - صفر، مسجلا ٥٥ هدفا، بينما استقبل هدفاً واحداً فقط، كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة السابعة، إلى جانب فرق مصر للتأمين وقتَّة والساحل والشبان المسلمين وتوشكى وعرب غنيم.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكى مدربا عاما، ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى، وسيد عرفان الإداري، وأحمد الحاجري طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح إخصائي العلاج الطبيعي، وناجح أبو زهرة، المدلك.

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