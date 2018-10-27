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إيران تنفي بشدة اتهامها بالتفاوض سرا مع واشنطن في مسقط

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:16 م
إيران تنفي بشدة اتهامها بالتفاوض سرا مع واشنطن في مسقط
إيران
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وكالات
 
نفت الخارجية الإيرانية بشدة ادعاء أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي بأنها بادرت للاتصال والتفاوض مع مسؤولين أمريكيين في إحدى الدول المجاورة، مؤكدة أن لا أساس من الصحة لهذه الاتهامات.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإيرانية اليوم السبت، أن جميع مزاعم النائب جواد كريمي قدوسي حول رغبة وزارة الخارجية بالاتصال والتفاوض مع الحكومة الأمريكية والمبادرة للتفاوض مع مسؤولين أمريكيين في أحدى الدول المجاورة، باطلة ولا أساس لها.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تابعت على جميع المستويات الإدارية والتقنية لقائد الثورة الإسلامية وخاصة في كيفية التعامل والتصرف مع حكومة الولايات المتحدة ومن المؤكد أنها لا تتخذ خطوة متأخرة أو متقدمة على ذلك.

ونصحت الخارجية في بيانها النائب كريمي قدوسي بتغيير مصادر أخباره الكاذبة والمتكررة كي لا يشار إليه كناشر للأخبار المضللة والمزيفة.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي النائب جواد كريمي قدوسي قد قال في تصريح له أمس الجمعة، أنه ورغم النهي الصادر عن قائد الثورة فإننا نمتلك أنباء موثقة تفيد بأن خبراء من وزارة الخارجية يجرون في الوقت الحاضر مفاوضات في سلطنة عمان مع نظرائهم الأمريكيين.

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