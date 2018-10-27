جوجل تطرح أداة جديدة لمكافحة الرقابة على المواقع حول العالم
السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:54 ص
طرحت شركة "جوجل" أداة جديدة لمكافحة الرقابة الصحفية حول العالم، وتقوم باختبارها أولاً في فنزويلا.
ويكافح الصحفيين مع الحكومة التي تسعى إلى إخفاء القصص، التي تعرض انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.
وقد اشتكى المستخدمون في فنزويلا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرتهم إلى الوصول إلى مواقع الأخبار، ففور الضغط على إحدى الصفحات تظهر لهم رسالة بأنها غير موجودة - وهي مشكلة يلقى معظمها اللوم على تحركات الحكومة لمنع الوصول إلى المعلومات المهمة.
وقال ميلانيو اسكوبار الصحفى الفنزويلى الذى اختبر تطبيق أداة جوجل قبل اطلاقها هذا الشهر: "من الصعب للغاية الحصول على أخبار للناس، إذ تسيطر الحكومة على الإنترنت كمالك لشركة CANTV، أكبر مزود لخدمات الإنترنت مع أكثر من 2.5 مليون عميل".
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