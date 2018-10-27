جوجل تطرح أداة جديدة لمكافحة الرقابة على المواقع حول العالم

طرحت شركة "جوجل" أداة جديدة لمكافحة الرقابة الصحفية حول العالم، وتقوم باختبارها أولاً في فنزويلا.





ويكافح الصحفيين مع الحكومة التي تسعى إلى إخفاء القصص، التي تعرض انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.





وقد اشتكى المستخدمون في فنزويلا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرتهم إلى الوصول إلى مواقع الأخبار، ففور الضغط على إحدى الصفحات تظهر لهم رسالة بأنها غير موجودة - وهي مشكلة يلقى معظمها اللوم على تحركات الحكومة لمنع الوصول إلى المعلومات المهمة.



