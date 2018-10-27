مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر HD| ليفربول ضد كارديف سيتي مباشر (شاهد محمد صلاح الآن)
السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:52 ص
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر HD| ليفربول ضد كارديف سيتي مباشر (شاهد محمد صلاح الآن)
يلتقي فريق ليفربول، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، فريق كارديف سيتي، في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنقل قناة «beIN SPORTS HD 2» المباراة.
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر HD| ليفربول ضد كارديف سيتي مباشر (شاهد محمد صلاح الآن)
ويلتقي في نفس التوقيت فريق ساوثهامبتون مع نيوكاسل، وواتفورد مع هيدرسيفيلد، وفولهام مع بورنموث، وبرايتون مع وولفرهامبتون، فيما يقابل ليستر سيتي نظيره ويستهام، في السادسة والنصف مساءً.
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، نجو الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تبدأ بـ6 لقاءات قوية، حيث يستضيف فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح نظيره كارديف سيتى، على ملعب «آنفيلد» فى تمام الرابعة من مساء اليوم.
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، نجو الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تبدأ بـ6 لقاءات قوية، حيث يستضيف فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح نظيره كارديف سيتى، على ملعب «آنفيلد» فى تمام الرابعة من مساء اليوم.
ويسعى رفاق صلاح لمواصلة النتائج الإيجابية والحصول على الثلاث نقاط، من أجل البقاء فى الصدارة مع مانشستر سيتى، خاصة بعد التعادل مرتين فى آخر ثلاث جولات أمام تشيلسى ثم مانشستر سيتى.
ويعتزم الفرعون المصرى مواصلة النتائج الجيده لفريقه وإحراز الأهداف، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف فى آخر لقاءين والاعتماد عليه بشكل أساسى، بعد حالة الركود التهديفى الذى شُهده فى الفترة الأخيرة.
ويحتل فريق ليفربول المركز الثانى بـ 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتى متصدر البريميرليج، بينما يأتى كارديف سيتي فى المركز الـ17، برصيد خمس نقاط.
وعلى ملعب «كرافين كوتاج»، يستضيف فريق فولهام نظيره بورنموث، فى الرابعة مساءً، ضمن منافسات تلك الجولة من البريميرليج الإنجليزي.
ويعيش خط هجوم فريق بورنموث حالة جيدة تلك الفترة، بعد فوزه فى خمس لقاءات من أصل تسع جولات حتى الآن، وتعادلين وهزيمتين، محرزًا 14 هدفا، بينما يعانى دفاعه من بعض المشاكل بعدما استقبلت شباكه 13 هدفًا.
ويحتل بورنموث المركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما يأتى فولهم فى المركز الـ18 برصيد خمس نقاط.
موعد مباراة ليفربول ضد كاريف
تنطلق مباراة ليفربول وكارديف سيتى فى الرابعة عصر اليوم وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2
يسعى نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح للأنفراد بصدارة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عندما يستضيف كارديف سيتى فى الرابعة عصر اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نطقة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف والذى يحل ضيفاً على توتنهام بملعب "ويمبلي" بعد غد الاثنين، فى حين يملك كارديف سيتى 5 نقاط فى المركز الـ 17.
ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً على النجم الاحمر الصربى برباعية نظيفة الاربعاء الماضى بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.
ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بعدما سجل 3 أهداف فى أخر مباراتين بواقع هدف فى الجولة الماضية أمام هدرسفيلد تاون، و"هدفين" فى شباك النجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا ليرفع رصيده من الاهداف إلى 50 مع "الريدز" منذ بداية الموسم الماضي.
مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بث مباشر HD| ليفربول ضد كارديف سيتي مباشر (شاهد محمد صلاح الآن)
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