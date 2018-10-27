شيرين عبد الوهاب تطلق "نساى" بشكل جديد عبر "اليويتوب"

أطلقت الفنانة "شيرين عبد الوهاب" أحدث ألبوماتها "نساي" بالتعاون مع يوتيوب التابعة لشركة جوجل باستخدام أحدث خاصية لديهم وهي "اليوتيوب پريمير".



حيث أعلنت شيرين، على قناتها الخاصة موعد نزول الألبوم من خلال عد تنازلي على الأغاني ووجود صندوق محادثات مباشر بجانب كل فيديو.



وبذلك تعتبر"شيرين"هي أول من يلطق ألبوم كامل مباشر باستخدام الپريميير في الشرق الأوسط.



هذا وجدير بالذكر ان الراديو 9090 قام بالحصول على الحق الحصرى فذاعة الألبوم الجديد لشيرين، كما انه شريكا ايضا فى الإنتاج الفنى له.