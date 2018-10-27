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يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السنكدري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السنكدري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
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يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السنكدري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف


في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية يلتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندري وجها لوجه في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب اليوم السبت 27-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

  

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة فنية جيدة مع مديره الفني السويسري كريستيان جروس، حيث يحتل الفريق المركز الثاني ببطولة الدوري ويتبقى له 3 مؤجلات، ونجح في التأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، وحصل على لقب السوبر المصري السعودي مطلع الشهر الجاري على حساب الهلال بالرياض في مباراة قوية، وكان الزمالك قد تجاوز القادسية الكويتي في مباراة دور الـ32 بعدما تعادلا في القاهرة بدون أهداف قبل أن يتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في القاهرة.

 

 

على الجانب الأخر يخوض فريق الاتحاد السكندري مباراة اليوم وهو في حالة فنية مستقرة، بعدما استعاد الفريق توازنه مع المدرب الجديد حلمي طولان ولذي حقق فوز كبير على الاهلي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، ونجح في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تخططى عقبة الترجي التونسي بمجموع اللقائين بنتيجة 3-3 بفارق الأهداف خارج الديار.

 

ويعيش الفريق السكندري حاليا تحت ضغوط عدم مشاركة نجمي الفريق المعارين من الزمالك رزاق سيسيه وأحمد داودا بعد تحذيرات الزمالك.

 

وكان الفريقين قد التقيا في أخر مباراة لهم بالدوري المصري وفاز الزمالك بنتيجة 5-1 في واحدة من أكبر النتائج بين الفريقين.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.


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