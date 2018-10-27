رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر يلا شوت

موقعة مصرية خالصة يترقبها الملايين داخل مصر وفي الوطن العربي، بين الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، في ذهاب الدور الستة عشر من البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية الأبطال)، في مباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، معقل زعيم الثغر، شاهد الان مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.





تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، التاسعة توقيت مكة المكرمة، عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمنافسات البطولة العربية، والتي يطلق عليها بداية من دور الستة عشر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يمكنكم متابعينا في كل مكان مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري عبر AD Sports HD 2، بتعليق المعلق المصري عصام عبده، وبصافرة الحكم يوسف السرايري.





وكان الزمالك عبر إلى دور الستة عشر، بعدما تجاوز عقبة كبير الكويت فريق القادسية في دور الـ32، في حين فجر الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، فريق الترجي الرياضي التونسي، والذي وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكي يواجه فريقا مصريا وهو الأهلي المصري حيث يلتقي الفريقان في مباراة الذهاب يوم 2 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب، ثم يوم 9 نوفمبر في لقاء الذهاب على ملعب رادس.





ويسعة المدرب السويسري لنادي الزمالك، كريستيا جروس، لخطف بطاقة الصعود والتأهل إلى دور الثمانية، فالفريق الأبيض كان قد توج مؤخرا بكأس السوبر السعودي المصري بالفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف.



