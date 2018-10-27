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مدافع ليفربول يسخر من عضلات محمد صلاح (صورة)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:49 ص
مدافع ليفربول يسخر من عضلات محمد صلاح (صورة)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

داعب ديان لوفرين مدافع نادي ليفربول الإنجليزي زميله محمد صلاح قبل مباراة كارديف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ونشر لوفرين عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له بدون قميص صورة صلاح وعلق عليها "لقد قلت له أن ينتظر ولا ينشر صورة لجسده، الذي يحتوي على ثلاثة في المائة من الدهون".

وأضاف لوفرين: "لقد كنت قريباً جداً فأنا خلفك بعشرين شهراً فقط، لكني لن أستسلم.

ورد محمد صلاح على لوفرين: "أنت قريب جداً يا أخي، واصل عملك الشاق".



مدافع ليفربول يسخر من عضلات محمد صلاح (صورة)
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