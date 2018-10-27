حكايات اليوم.. انتهاء الحرب الأهلية بلبنان..وميلاد "ستيفان الشعراوي"

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 27 أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات.

ومن بينها؛ اندلاع أعمال شغب في باريس وذلك بعد موت اثنين من المسلمين الأفارقة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي يتولى حكم إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وولي عهد الإمارة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي يعلن في رسالة فيديو عبر الإنترنت إنه هو حاكم الإمارة الجديد وذلك بصفته النجل الأكبر للحاكم السابق.

نهاية أزمة الصواريخ الكوبية

فعلى المستوى العالمي، في 1960 أعلنت نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على إزالة الصواريخ من كوبا شريطة عدم غزو الولايات المتحدة لها، والتخلص من الصواريخ البالستية الموجوده في تركيا.

استقلال تركمانستان

وفي 1991، حصلت تركمانستان على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، كما أجريت أول إنتخابات ديمقراطية في بولندا.

إنتهاء الحرب الأهلية بلبنان

وعلى المستوى العربي، أهم الأحداث كانت في 1990 حيث أعلن العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية في لبنان وقائد القوات المتمردة استسلامه، وبذلك انتهت الحرب الأهلية اللبنانية بعد 15 سنة من اندلاعها.

تعيين "نايف" وليًا للعهد

أما في 2011، عين ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء خلفًا لولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

مواليد 27 أكتوبر

ومن أبرز مواليد ذلك اليوم، جيوفاني جوليتي، رئيس وزراء إيطاليا، ثيودور روزفلت، رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1906، نوال السعداوي، كاتبة مصرية، ستيفان الشعراوي، لاعب كرة قدم إيطالي.

وفيات 27 أكتوبر

أما أبرز وفياته فهم: الملك أثيلستان، ملك إنجلترا، القيصر إيفان الثالث، قيصر روسيا القيصرية، ديفيد بوم، عالم فيزياء أمريكي، جون فان فليك، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.