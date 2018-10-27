زوارق إيرانية "تلقي بظلها" على بارجة أمريكية في الخليج

ألقى زورقان إيرانيان سريعان بظليهما على بارجة USS Essex الأمريكية في الخليج، حيث اقتربا منها لمسافة أقل من 300 متر، وعلى متنها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل.









وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت عن هذا الحادث الذي وقع الجمعة، مؤكدة أن الزورقين اللذين اقتربا لمسافة 270 مترا تقريبا، تابعان للحرس الثوري الإيراني.





وقال مسؤولون إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، كان وقت الحادث على متن البارجة التي تعد أكبر قطعة بحرية أمريكية في الخليج.





واعتبر فوتيل أن النشاط الإيراني هذا لم يرتفع إلى مستوى ما يعتبره المسؤولون البحريون "غير آمن وغير محترف" وقال إن طاقم البارجة رد بطريقة تقلل إلى أدنى حد من مخاطر التصعيد.





وأضاف: "إيران دائما مصدر قلق، ولذا سنكون يقظين دائما، ليس فقط هنا في البيئة البحرية ولكن في الحقيقة في كل مكان".





وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان أرسلته للصحف إن "واقعة اليوم بين قوات الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني يمكن وصفها بالآمنة والمحترفة، وأن البحرية الأمريكية مستمرة في مهامها بما يتوافق مع القانون الدولي".





ويمتلك الحرس الثوري تاريخا من الحوادث والوقائع المثيرة والخطيرة مع القطع الحربية الأمريكية التي تجوب مياه الخليج، لكن وتيرة هذه الحوادث تباطأت مؤخرا وتراجع عددها.





فمنذ يناير 2016، شهدت مياه الخليج نحو 50 حادث اقتراب طائرات وزوارق وقطع بحرية إيرانية من بوارج وسفن وطائرات عسكرية أمريكية، كان آخرها في أغسطس 2017 عندما حلقت طائرة إيرانية دون طيار قرب طائرة تعمل على متن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتس".



