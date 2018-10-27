طائرات الاحتلال تعاود قصف غزة



وقال جيش الاحتلال إنه من بين 30 صاروخا أطلقت على إسرائيل خلال الليلة الماضية، تم اعتراض نحو عشرة صواريخ من "القبة الحديدية"



و بحسب موقع اسرائيل نيوز، فان الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.



وزعم الموقع ان إسرائيل قصفت 80 موقعا في قطاع غزة كانت تستخدم لإطلاق صواريخ على المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.



ونشر جيش الاحتلال فيديو يظهر لحظة تدمير بناية كاملة وسط غزة ادعى انها تابعة لحركة حماس، مضيفا ان القصف شمل دير البلح وبيت لاهيا ورفح وخانيونس.



وكانت حركة الجهاد قد اعلنت مسؤوليتها عن قصف اسرائيل الليلة الماضية، مؤكدة انها ستضرب كل بقعة في فلسطين في حال قرر الاحتلال التصعيد.



اعلن جيش الاحتلال صباح اليوم السبت، عن استهداف اكثر من 80 موقعا داخل قطاع غزة ردا على اطلاق 30 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات"غلاف غزة".