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تعرف على موعد طرح فيلم "Outlaw King"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
تعرف على موعد طرح فيلم Outlaw King
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الفجر الفنى
 

 طرحت شبكة "نيتفلكس" البرومو الدعائي الثاني لفيلم Outlaw King، والمقرر انطلاق عرضه بدءً من يوم 9 تشرين نوفمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم Outlaw King حول قصة ديفيد دي جالوت الحقيقية، والذي استعان بقدرات الملك "الخارج عن القانون" الاسكتلندي العظيم فى القرن الرابع عشر “روبرت بروس”، بمكر وشجاعة لهزيمة وصد الجيش الإنجليزي القوي.

الفيلم من تأليف مارك بومبك، وبثشبع دوران، وديفيد هاروير، وجيمس ماكينيس ومن إخراج ديفيد ماكنزي، ويشارك في بطولته كل من كريس باين، آرون تايلور جونسون، فلورنس بوج، ستيفن ديلان، توني كوران، اليستر ماكنزي، جيمس كوزمو وكالان مولفي.

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