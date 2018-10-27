الطماطم بـ5 والبطاطس بـ6.. مدير أمن القاهرة يكلف بضخ كميات كبيرة من الخضار (صور)

كلف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إدارة مباحث التموين بالمديرية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتوفير كميات كبيرة من الخضار خاصة الطماطم والبطاطس وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ومنافذ ثابتة بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، وذلك ابتداءً من اليوم السبت على أن يتم بيع الطماطم بسعر ٥ جنية للكيلو وست جنيهات للبطاطس.

ويأتي ذلك بناء تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لكافة مديريات الأمن بتفعيل المبادرة التي تبنتها الوزارة تحت شعار "كلنا واحد" لتوفير السلع والخضروات وكافة السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها بالأسواق وما يمثله ذلك من أعباء على الأسر المصرية بكافة طبقاتها وفي ضوء ما رصدته المتابعة للأسواق بارتفاع في أسعار سلعتي الطماطم والبطاطس بشكل غير مبرر .

وكما يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

ولقيت تلك المبادرة، استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة في الساعات الأولى وقدموا الشكر لرئيس الجمهورية في التخفيف عن كاهل المواطنين.