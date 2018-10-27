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الشهر المقبل.. انعقاد قمة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:32 ص
الشهر المقبل.. انعقاد قمة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانا
أستانا
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وكالات
 
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم السبت، أن قادة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سوف يعقدون قمتهم المقبلة في أستانا في الـ8 من الشهر القادم.

وأضافت: "سينعقد في أستانا صباح الـ8 من نوفمبر، اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على أن تلتئم قمة قادة بلدان المعاهدة بعد ظهر نفس اليوم".

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

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