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فاروق الباز ضيف "الستات ميعرفوش يكدبوا"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
فاروق الباز ضيف الستات ميعرفوش يكدبوا
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الفجر الفنى
 
يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة، على قناة CBC العالم المصري الكبير فاروق الباز، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

ويحل الباز للمرة الأولى وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن العلم والمستقبل وبدايته العلمية حتى وصوله إلى وكالة ناسا للفضاء، وأبرز التحديات التي واجهته وكيف تغلب عليها.

كما يتحدث الباز عن المرأة في حياته ودورها في نجاحه العلمي والأكاديمي كما يسلط الضوء على حياته الأسرية والاجتماعية ورؤيته للمجتمع المصري الآن، وما الذي يحتاجه للنهوض علميًا وثقافيًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.
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