أول رد من نيللي كريم حول ارتباطها بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني

سخرت الفنانة نيللي كريم من الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، عن ارتباطها بصديقها أحمد طلعت، أحد أشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني.





ونشرت نيللي عبر حسابها الشخصي في إنستغرام صورة لها برفقة صديقها، وعلقت عليها قائلة: "إنه من المضحك أن أكتب هذا، لكن أنا سعيدة بصداقتنا فأنت صديقي وأخي العزيز أحمد طلعت"، بحسب "نورت".



