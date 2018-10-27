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أول رد من نيللي كريم حول ارتباطها بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
أول رد من نيللي كريم حول ارتباطها بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني
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الفجر الفني
 
سخرت الفنانة نيللي كريم من الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، عن ارتباطها بصديقها أحمد طلعت، أحد أشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني.

ونشرت نيللي عبر حسابها الشخصي في إنستغرام صورة لها برفقة صديقها، وعلقت عليها قائلة: "إنه من المضحك أن أكتب هذا، لكن أنا سعيدة بصداقتنا فأنت صديقي وأخي العزيز أحمد طلعت"، بحسب "نورت". 

وتابعت كريم: "بالإضافة إلى أن معظم أصدقائي من الرجال. لذلك أتمنى من الإعلام التوقف عن إصدار الشائعات".

وكانت العديد من المواقع المصرية تداولت مؤخرًا خبرا يتحدث عن ارتباط نيللي كريم بصديقها، بعدما نشرت عبر حسابها أكثر من صورة لهما سويًا، بشكل أوحى للبعض وجود علاقة بينهما.

يذكر أن نيللي كانت متزوجة من الدكتور هاني أبوالنجا والد ابنتيها سيليا وكندة، ولكنها انفصلت عنه في عام 2015.
أول رد من نيللي كريم حول ارتباطها بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني
أول رد من نيللي كريم حول ارتباطها بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني
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