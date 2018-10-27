ماتيس: روسيا لا يمكن أن تحلّ محل أمريكا في الشرق الأوسط

صرّح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم السبت، أن روسيا التي تعزز نفوذها في سوريا بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن تحلّ محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.





وقال ماتيس أمام القادة العرب المشاركين في (حوار المنامة)، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، إن "انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".





وأضاف "اليوم أريد أن يكون ذلك واضحاً، وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحلّ محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط، التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ"، وتابع "ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى".





وكانت المكلفة الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كاتي ويلبارغر صرحت في الطائرة التي أقلت وزير الدفاع الأمريكي إلى المنامة حيث وصل أمس الجمعة، أن "ماتيس يريد تذكير الدول العربية بأنها تبقى شريكاً مميزاً لأنها ملتزمة على الأمد الطويل".