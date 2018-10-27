الجبير: هناك إدراك بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، إنه يتم التعامل مع رؤيتين في الشرق الأوسط.. "رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية"، بحسب تعبيره، مضيفاً: هناك إدراك بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.





وأضاف الجبير أن النور ينتصر على الظلام، مضيفاً: "السؤال هو كيف يمكن هزيمتهم؟"





جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الجبير بنظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، الذي انطلق صباح السبت، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين.





وقال الجبير إن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير، مضيفاً: "هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا".





وعن قضية خاشقجي، أضاف أن القضية أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات، مشيراً إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق.





وقال وزير الخارجية السعودي إن عملية السلام لا بد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل.





وعن سوريا، قال وزير الخارجية السعودي إن تردد الرئيس باراك أوباما في تسليح المعارضة السورية دفع لتدخل الروس في سوريا.





وقال إن مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، مضيفاً: حاولنا ألا يتأثر مجلس التعاون الخليجي بالخلافات مع قطر.





من جانبه، قال وزير خارجية البحرين إن المنامة ما زالت ملتزمة بجعل مجلس التعاون الخليجي ركيزة للاستقرار الإقليمي، مضيفاً أن السعودية هي ملاذ للاستقرار وللرؤية المستقبلية لمنطقتنا.





وقال خالد آل خليفة: لم نشك أبداً في حكمة السلطان قابوس في المساهمة بالقضية الفلسطينية.



