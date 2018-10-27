سعر النفط اليوم في السودان بالدولار الأمريكي .. نفط برنت يسجل 80.06 دولار للبرميل

نتابع الحالة العامة للأسعار الخاصة بالنفط في السودان، ونرصد سعر نفط عمان، ونفط مربان، وسجل نفط برنت سعر 80.06 دولار للبرميل، ونتابع السعر العام للنفط العربي الخفيف والنفط العربي الثقيل في السودان الآن.





نفط عمان 79.32 دولار

نفط مربان 79.68 دولار

النفط العربي الخفيف 83.83 دولار

النفط العربي الثقيل 74.33 دولار

نفط برنت 80.06 دولار