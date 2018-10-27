الجبير:نتعامل مع رؤيتين..سعودية مستنيرة وإيرانية ظلامية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، إنه يتم التعامل مع رؤيتين في الشرق الأوسط.. "رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية"، بحسب تعبيره.





وأضاف الجبير أن النور ينتصر على الظلام، مضيفاً: "السؤال هو كيف يمكن هزيمتهم؟"





جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الجبير بنظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، الذي انطلق صباح السبت، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين.





وقال الجبير إن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير.





وعن قضية خاشقجي، أضاف أن القضية أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.





وقال وزير الخارجية السعودي إن عملية السلام لا بد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل.





من جانبه، قال وزير خارجية البحرين إن المنامة ما زالت ملتزمة بجعل مجلس التعاون الخليجي ركيزة للاستقرار الإقليمي.



