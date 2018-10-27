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تعرف على أهم أعمال نادية مصطفى في ذكرى ميلادها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
تعرف على أهم أعمال نادية مصطفى في ذكرى ميلادها
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الفجر الفني
 
تحتفل الفنانة نادية مصطفى بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز المطربات فى الساحة الغنائية خلال فترة التسعينيات، وقد تزوجت من الموسيقى أركان فؤاد، ولديها ثلاث بنات، إحداهما وهى الفنان الشابة همسة التي اختارت أن تدخل المجال الفنى مؤخرًا. 

وقدمت "مصطفى"، خلال مشوارها الفنى عددا كبيرا من الأغاني، أبرزها "الصلح خير" وهى من كلمات مصطفى الشندويلي، وألحان حسن نشأت، وأغنية "مسافات" و"بكل لغات العالم" و"جي ف إيه" و"سلامات".

وتمكنت من إقناع الموسيقار الكبير بليغ حمدي في عدد من الأغانى مثل "إلاّ رؤياك" و"لأ ده كتير" و"جمال إسكندرية".
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