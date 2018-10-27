سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية اليوم في السوق الموازي ومتوسط سعر الدولار واليورو

نتعرف على أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، ونرصد سعر الدولار واليورو والدرهم والجنيه الاسترليني والريال القطري أمام الجنيه السوداني، الذي يشهد تراجع نسبي في تلك الفترة.





ووصل السعر العام للدولار أمام الجنيه السوداني 50.20 جنيه بعد أن سجل 47 جنيه بالأسبوع الماضي.





سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني





الدولار الأمريكي 50.20 جنيه سوداني

الدرهم الاماراتي 14.20 جنيه سوداني

الريال السعودي 13.50 جنيه سوداني

اليورو 56.60 جنيه سوداني

الجنيه المصري 2.80 جنيه سوداني

الريال القطري 13.70 جنيه سوداني

الجنيه الاسترليني 64 جنيه سوداني